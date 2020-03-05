У Греції в трьох регіонах закрили школи через коронавірус

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В країні вже підтвердили 10 випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Греції підтвердило десятий випадок захворювання коронавірусу у трьох регіонах закрили. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що інфекцію подтвердилиу жінки, яка нещодавно подорожувала в Ізраїль і Єгипет. Вона їздила в Єгипет разом з чоловіком, у якого вчора також підтвердили коронавірус.

У зв'язку з поширенням коронавірусу в країні, уряд також оголосив про надзвичайні заходи в префектурах Ілля, Закінтос і Ахая в західній Греції.

Школи, спортивні арени, кінотеатри, театри та місця археологічних розкопок будуть закриті на 48 годин.

Нагадаємо, в Індонезії планують розмістити тих, хто заразився коронавірусом, на безлюдному острові Галанг.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом заразився один із співробітників Європейського оборонного агентства, штаб якого знаходиться в Брюсселі.

Раніше через коронавірус всі вузи і школи закрили в Азербайджаніі. Також закрити всі школи в країні закликав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. На даний момент відомо про 287 випадків коронавірусу в Японії.