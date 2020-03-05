В Ухане умер ранее излечившийся от коронавируса мужчина

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Мужчина умер через 5 дней после выписки

В китайском в городе Ухань 36-летний мужчина умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки из одной из временных больниц, построенных для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что Ли Лян впервые был помещен в больницу 12 февраля. Через две недели его выписали с инструкциями оставаться под карантином 14 дней.

Как сообщила жена умершего, через два дня после выписки из больницы ее муж плохо себя почувствовал. Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке. Позже Ли сказал, что ему стало хуже, и его отправили в больницу. Там он был признан мертвым в тот же день - 2 марта.

В свидетельстве о его смерти, выданном Уханьской комиссией по здравоохранению, указывалось, что непосредственной причиной был Covid-19. Смерть мужчины была вызвана дыхательной недостаточностью и отказом легких.

Напомним, в Европейском союзе большинство стран пострадали от вспышки коронавируса, вирус не зафиксирован только в 5 из 27 стран ЕС. При этом коронавирус COVID-19 зафиксирован в Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурге, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.