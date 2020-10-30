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В Греции в результате землетрясения погибли двое детей

остров Самос, Пятница 30 октября 2020 18:08
В Греции в результате землетрясения погибли двое детей
Фото: разрушенная церковь на острове Самос (twitter.com/BLaCKPanthaR9)
Автор: РБК-Украина

На греческом острове Самос в результате обрушения стены после землетрясения погибли двое детей. Также из-под завалов вытащили двух людей.

Об этом сообщает издание The National Herald.

Как сообщается, двое детей переходили узкую улицу в городе, но в результате землетрясения стена рухнула.

Прибывшие на место происшествия службы экстренной помощи извлекли из-под завалов юношу и девушку.

По информации телеканала ERT-1, погибли два юноши в возрасте 15 и 17 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за землетрясения в турецком городе Измире погибли четыре человека, более сотни пострадавших.

В самом городе разрушены около 20 многоэтажных зданий, а морская вода затопила улицы, снося все на своем пути. Похожая картина в городке Сефирихисар, возле которого зафиксирован эпицентр землетрясения.

Также ранее появилось видео разрушений в турецком курортном городе.

Кроме того, землетрясение в Эгейском море достигло Греции, подземные толчки ощущались даже в Афинах. Магнитуда землетрясения составила 6,8.

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