В Греции в результате землетрясения погибли двое детей

На греческом острове Самос в результате обрушения стены после землетрясения погибли двое детей. Также из-под завалов вытащили двух людей.
Об этом сообщает издание The National Herald.
Как сообщается, двое детей переходили узкую улицу в городе, но в результате землетрясения стена рухнула.
Прибывшие на место происшествия службы экстренной помощи извлекли из-под завалов юношу и девушку.
По информации телеканала ERT-1, погибли два юноши в возрасте 15 и 17 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за землетрясения в турецком городе Измире погибли четыре человека, более сотни пострадавших.
В самом городе разрушены около 20 многоэтажных зданий, а морская вода затопила улицы, снося все на своем пути. Похожая картина в городке Сефирихисар, возле которого зафиксирован эпицентр землетрясения.
Также ранее появилось видео разрушений в турецком курортном городе.
Кроме того, землетрясение в Эгейском море достигло Греции, подземные толчки ощущались даже в Афинах. Магнитуда землетрясения составила 6,8.