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У Греції в результаті землетрусу загинули двоє дітей

острів Самос, П'ятниця 30 жовтня 2020 18:08
У Греції в результаті землетрусу загинули двоє дітей
Фото: зруйнована церква на острові Самос (twitter.com/BLaCKPanthaR9)
Автор: РБК-Україна

На грецькому острові Самос у результаті обвалення стіни після землетрусу загинули двоє дітей. Також з-під завалів витягли двох людей.

Про це повідомляє видання The National Herald.

Як повідомляється, двоє дітей переходили вузьку вулицю в місті, але в результаті землетрусу стіна впала.

Прибулі на місце події служби екстреної допомоги витягли з-під завалів юнака і дівчину.

За інформацією телеканалу ERT-1, загинули два хлопці, віком 15 та 17 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-за землетрусу в турецькому місті Ізмірі загинули чотири людини, більше сотні постраждалих.

В самому місті зруйновані близько 20 багатоповерхових будівель, а морська вода затопила вулиці, зносячи все на своєму шляху. Схожа картина в містечку Сефирихисар, біля якого зафіксовано епіцентр землетрусу.

Також раніше з'явилося відео руйнувань в турецькому курортному місті.

Крім того, землетрус в Егейському морі досягла Греції, підземні поштовхи відчувалися навіть в Афінах. Магнітуда землетрусу склала 6,8.

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