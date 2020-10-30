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Землетрясение в Измире: подземные толчки достигли Греции

Афины, Пятница 30 октября 2020 16:53
Землетрясение в Измире: подземные толчки достигли Греции
Фото: землетрясение в Эгейском море привело к разрушениям в Турции (twitter com tahifhameedajk)
Автор: РБК-Украина

Землетрясение в Эгейском море, которое обрушилось на турецкий Измир, достигло Греции. Подземные толчки ощущались на Крите и в Афинах.

Об этом сообщает местное издание kathimerini.gr.

Сообщается, что сейсмическая лаборатория Афинского университета зафиксировала землетрясение магнитудой 6,8. Греческая сторона отмечает, что эпицентр был в районе острова Самос, который находится у берегов Турции. Известно об одном пострадавшем на Самосе и обрушение церкви в городе Карловаси.

Также сообщается, что из-за землетрясения перенесли обращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, а подземные толчки ощущались даже в Афинах.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Измире погибли 4 человека, более сотни пострадавших. В самом городе разрушены около 20 многоэтажных зданий, а морская вода затопила улицы, снося все на своем пути. Похожая картина в городке Сефирихисар, возле которого зафиксирован эпицентр землетрясения.

Также ранее появилось видео разрушений в турецком курортном городе.

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