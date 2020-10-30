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Из-за землетрясения в Измире погибли 4 человека, более сотни пострадавших

Измир, Пятница 30 октября 2020 16:18
Из-за землетрясения в Измире погибли 4 человека, более сотни пострадавших
Фото: землетрясение в Измире (twitter.com/Ali__Chaudhary)
Автор: РБК-Украина

В результате землетрясения в Измире (Турция) погибли не менее четырех человек. Также известно об около 120 пострадавших.

Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа.

По его словам, на месте разрушений в Измире находятся бригады скорой помощи и медицинские вертолеты.

Также сообщается, что местное Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) выступило с обращением к гражданам и призвало их:

  • не входить в поврежденные здания;
  • освободить дороги для машин экстренных служб;
  • перекрыть газо- и водоснабжение.

Кроме того, по словам мэра Измира Тунча Соера, в городе повреждены около 20 зданий.

Напомним, ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 был возле побережья района Сеферихисар в Эгейском море на глубине 11,8 км. Толчки были зафиксированы в Стамбуле и нескольких регионах Мраморного и Эгейского морей.

Отметим, этим летом на западе Украины произошло несколько землетрясений. Они были слабыми и не привели к разрушениям. В ряде случаев интенсивность колебаний была ниже порога чувствительности людей.

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