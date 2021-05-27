В Греции не получали сообщений о "бомбе" на борту Ryanair

Аэропорт Афин и власти Греции не получали информацию о "бомбе" на борту или любой угрозе на рейсе Афины-Вильнюс. Греческие власти называют эту информацию, которую 26 мая озвучил Александр Лукашенко , ложной.

"Управление гражданской авиации сообщает, что информация, которая распространяется в СМИ о том, что Международный аэропорт Афин или греческие власти получали информацию о существование любой угрозы полета Ryanair, является абсолютно ложной, такой, которой не было и полностью вводит в заблуждение", - говорится в сообщении регулятора.

В воскресенье, 23 мая, режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, после чего задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.

26 мая Лукашенко заявлял, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили якобы из Швейцарии одновременно в Афины, Вильнюс и Минск.

Также Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе якобы не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев.

При этом Лукашенко пожаловался на расходы из-за инцидента с самолетом. Он считает, что эти затраты "нужно компенсировать".