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В Греции освободили из-под стражи Мельничука

Новости » Общество     03.03.2020 - 15:45
В Греции освободили из-под стражи Мельничука
Фото: Сергей Мельничук (facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar)

Мельничука отпустили из-под ареста 3 марта

В Греции освободили из-под стражи задержанного накануне Сергея Мельничука, бывшего народного депутата и командира батальона "Айдар". Об этом заявил Мельничук в своем Facebook.

Как сообщил Мельничук, ему сообщили во время задержания, что он подозревается в убийстве двух и более лиц на территории Ростовской области.

"Наконец-то свобода. Посольство сработало, адвокат... Вовремя подали все документы и все решили. Мне сказали конкретно за что меня обвиняли, сказали, что по статье "убийство двух и более людей". Именно на территории Ростовской области", - сообщил Мельничук.

Информацию об увольнении Мельничука подтвердил РБК-Украина директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Мельничук освобожден из-под стражи. По решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России и ii просмотр о задержании Мельничука", - заявил Погорельцев.

Напомним, Мельничук был задержан 1 марта на болгаро-греческой границе по запросу Российской Федерации.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Интерпол пересматривает запрос РФ о задержании экс-командира "Айдара". По его словам, решение о пересмотре запроса РФ Интерполом было принято после обращения Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

Интерпол пересматривает запрос РФ о задержании экс-командира "Айдара", - Аваков МИД Украины подтвердил задержание экс-командира "Айдара" в Греции
Новости Украины ГрецияСергей МельничукЗадержание
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