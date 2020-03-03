В Греции освободили из-под стражи Мельничука

Фото: Сергей Мельничук (facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar)

Мельничука отпустили из-под ареста 3 марта

В Греции освободили из-под стражи задержанного накануне Сергея Мельничука, бывшего народного депутата и командира батальона "Айдар". Об этом заявил Мельничук в своем Facebook.

Как сообщил Мельничук, ему сообщили во время задержания, что он подозревается в убийстве двух и более лиц на территории Ростовской области.

"Наконец-то свобода. Посольство сработало, адвокат... Вовремя подали все документы и все решили. Мне сказали конкретно за что меня обвиняли, сказали, что по статье "убийство двух и более людей". Именно на территории Ростовской области", - сообщил Мельничук.

Информацию об увольнении Мельничука подтвердил РБК-Украина директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Мельничук освобожден из-под стражи. По решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России и ii просмотр о задержании Мельничука", - заявил Погорельцев.

Напомним, Мельничук был задержан 1 марта на болгаро-греческой границе по запросу Российской Федерации.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Интерпол пересматривает запрос РФ о задержании экс-командира "Айдара". По его словам, решение о пересмотре запроса РФ Интерполом было принято после обращения Национального центрального бюро Интерпола в Украине.