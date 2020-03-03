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У Греції звільнили з-під варти Мельничука

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 15:45
У Греції звільнили з-під варти Мельничука
Фото: Сергій Мельничук (facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar)

Мельничука відпустили з-під арешту 3 березня

У Греції звільнили з-під варти затриманого напередодні Сергія Мельничука, колишнього народного депутата і командира батальйону "Айдар". Про це заявив Мельничук у своєму Facebook.

Як повідомив Мельничук, йому повідомили під час затримання, що він підозрюється у вбивстві двох і більше осіб на території Ростовської області.

"Нарешті свобода. Посольство спрацювало, адвокат... Вчасно подали всі документи і все вирішили. Мені сказали конкретно за що мене звинувачували, сказали, що за статтею "вбивство двох і більше людей". Саме на території Ростовської області", - повідомив Мельничук.

Інформацію про звільнення Мельничука підтвердив РБК-Україна директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Мельничук звільнений з-під варти. За рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії та ii перегляд про затримання Мельничука", - заявив Погорільців.

Нагадаємо, Мельничук був затриманий 1 березня на болгаро-грецької кордоні за запитом Російської Федерації.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол переглядає запит РФ про затримання екс-командира "Айдара". За його словами, рішення про перегляд запиту РФ Інтерполом було прийнято після звернення Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

Інтерпол переглядає запит РФ про затримання екс-командира "Айдара", - Аваков МЗС України підтвердив затримання екс-командира "Айдару" у Греції
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