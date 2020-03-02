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Аваков: Нацполиции удалось снять с розыска Интерпола около 30 украинцев

Новости » Политика     02.03.2020 - 17:42
Аваков: Нацполиции удалось снять с розыска Интерпола около 30 украинцев
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков просит Интерпол блокировать политические запросы России

За последние годы Национальной полиции удалось снять около 30 украинцев с розыска Интерпола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

По его словам, он направил генсеку Интерпола Юргену Штоку обращение о необходимости выработки механизма, чтобы заблокировать злоупотребления со стороны Российской Федерации. Ранее Россия объявляла в розыск таких политических на общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и других.

"Всего за последние годы благодаря своевременному вмешательству Национальной полиции в Украине удалось обеспечить предотвращение незаконного ограничения прав около 30 наших соотечественников, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран-членов Интерпола", - отметил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что Интерпол пересматривает запрос РФ о задержании экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука. Сегодня стало известно о его задержании в Греции по делу Надежды Савченко.

РБК-Украина в МИД сообщили, что Мельничуку в Греции завтра определят меру пресечения.

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Новости Украины Российская ФедерацияИнтерполАрсен Аваков
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