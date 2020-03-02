Бывший командир батальона "Айдар" сообщил о его задержании на границе Греции

Фото: Сергей Мельничук (facebook.com SergiyMelnuchykKombatAidar)

Мельничук заявил, что его задержали по требованию РФ

Бывший народный депутат и первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук задержан на границе с Грецией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что его задержал Интерпол по запросу России. Мельничук записал видеообращение, в котором попросил у украинсого посольства предоставить ему защитника.

"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. И сейчас будет Интерпол задерживать", - сообщил Мельничук.

Он добавил, что находится в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном. Позже Мельничук написал, что он уже задержан. Причина неизвестна.

Затримали греки по проханню рашки Опубліковано Сергієм Мельничуком Неділя, 1 березня 2020 р.

Напомним, в ноябре 2019 года СБУ допросила бывшего командира роты "Айдара" Игоря Лапина и заявила, что "представители спецслужбы из Луганска" допросят свидетелей по делу о террористическом акте. Речь идет о расследовании по делу Иловайской трагедии.