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В Греции осенью введут привилегии для вакцинированных

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Афины, Среда 09 июня 2021 15:12
В Греции осенью введут привилегии для вакцинированных Фото: в Греции осенью введут привилегии для вакцинированных (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Греции приняло решение ввести привилегии для граждан, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Привилегии для вакцинированных намерены ввести осенью.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает Euractiv.

По словам премьера, осенью правительство введет правила для вакцинированных граждан. В частности, заведения общественного питания смогут посещать только вакцинированные граждане.

Мицотакис отметил, что никто не сможет помешать владельцу ресторана принимать только вакцинированных посетителей.

Премьер также выказался об обязательной вакцинации от коронавируса медицинского персонала, подчеркнув, что "чрезвычайно обнадеживает" тот факт, что количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций постоянно сокращается.

"Очень грустно, что подавляющее большинство тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, - это граждане, которые решили не вакцинироваться", - добавил он.

Напомним, ранее в Германии ввели привилегии для вакцинированных. В частности, они могут безо всяких ограничений встречаться с другими людьми, не соблюдать самоизоляцию по возвращению из-за границы и свободно посещать магазины и парикмахерские.

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