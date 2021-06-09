У Греції восени введуть привілеї для вакцинованих

Уряд Греції прийняв рішення ввести привілеї для громадян, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Привілеї для вакцинованих мають намір ввести восени.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс , передає Euractiv.

За словами прем'єра, восени уряд введе правила для вакцинованих громадян. Зокрема, заклади громадського харчування зможуть відвідувати тільки вакциновані громадяни.

Міцотакіс зазначив, що ніхто не зможе перешкодити власнику ресторану приймати тільки вакцинованих відвідувачів.

Прем'єр також висловився про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу медичного персоналу, підкресливши, що "надзвичайно обнадіює" той факт, що кількість нових випадків COVID-19 і госпіталізацій постійно скорочується.

"Дуже сумно, що переважна більшість тих, хто перебуває у відділенні інтенсивної терапії, - це громадяни, які вирішили не вакцинуватися", - додав він.