В Германии COVID-вакцинированных освободили от ограничений: что им разрешили
Фото: в Германии начали действовать привилегии для вакцинированных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Германии начали действовать привилегии для вакцинированных от коронавируса. В частности, для них отменяют комендантский час.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Распоряжение правительства об отмене ограничений для вакцинированных вступило в силу.
Что разрешили вакцинированным:
- безо всяких ограничений встречаться с другими людьми,
- не учитывать ограничения комендантского часа,
- отмена карантина после поездки за границу - если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутированные варианты коронавируса,
- свободное посещение мигазинов или парикмахерских.
В то же время эти лица должны по-прежнему носить защитные маски.
Полностью вакцинированными в Германии считают тех, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а в случае применения препарата компании Johnson & Johnson достаточно и одной прививки.
Для доказательства того, что лицо выздоровело от коронавируса, необходимо предоставить положительный лабораторный ПЦР-тест, которому не менее 28 дней, но не более шести месяцев.