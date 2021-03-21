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В Греции начали бесплатно раздавать наборы для тестов на коронавирус

Автор: Артур Родивилов

Жителям Греции с апреля будут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус. Каждый обладатель номера социального страхования сможет в аптеке получать по четыре теста в месяц.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра.

О положительных результатах будет необходимо уведомлять власти. В правительстве в Афинах отметили, что Греция стала первой страной в Европе, которая сделала тесты настолько доступными и бесплатными.

Напомним, Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

Напомним, в Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.

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