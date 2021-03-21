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У Греції почали безкоштовно роздавати набори для тестів на коронавірус

Автор: Артур Родивилов

Жителям Греції з квітня будуть безплатно роздавати набори для самостійного тестування на коронавірус. Кожен володар номера соціального страхування зможе в аптеці отримувати по чотири тести на місяць.

Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра.

Про позитивні результати буде необхідно повідомляти владі. В уряді в Афінах відзначили, що Греція стала першою країною в Європі, яка зробила тести настільки доступними та безплатними.

Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

Нагадаємо, в Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

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