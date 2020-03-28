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В Греции коронавирусом заболел монах с Афона

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 21:54
В Греции коронавирусом заболел монах с Афона
Иллюстративное фото (pixabay.com / ivabalk)

Больной недавно посещал Британию

В Греции впервые обнаружили коронавирус у монаха с Афона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Halkidikifocus.

По данным новостного агентства, коронавирусом заразился 60 годовых монах из монастыря Ксенофонт. Недавно он посещал Британию с делегацией монастыря и вернулся на Афон 20 марта.

Отмечается, что у монаха были подозрительные симптомы, а после лабораторного подтверждения коронавируса его госпитализировали в больницу медицинского факультета университета Аристотеля. Больной контактировал с двумя монахами, которых уже отправили на карантин.

Кроме того, в Греции по состоянию на 28 марта уже подтвержден 1 061 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки были выявлены 95 зараженных коронавирусом. Умерли от COVID-19 уже 32 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что количество больных на коронавирус в Италии выросла до 92 тысяч. При этом зафиксировано уже более 10 тысяч смертей от заболевания COVID-19. За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 889 человек.

Кроме того, в Британии сегодня количество умерших от коронавируса превысило 1 тысячу. В течение суток в Соединенном Королевстве зафиксировали 260 летальных случаев от COVID-19.

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