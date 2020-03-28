У Греції на коронавірус захворів монах з Афону

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Хворий нещодавно відвідував Британію

У Греції вперше виявили коронавірус у монаха з Афону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Halkidikifocus.

За даними новинного агентства, коронавірусом заразився 60 річних монах з монастиря Ксенофонт. Нещодавно він відвідував Британію з делегацією монастиря та повернувся на Афон 20 березня.

Зазначається, що у монаха були підозрілі симптоми, а після лабораторного підтвердження коронавірусу його госпіталізували до лікарні медичного факультету університету Арістотеля. Хворий контактував з двома монахами, яких вже відправили на карантин.

Крім того, у Греції станом на 28 березня вже підтверджено 1 061 випадок захворювання на коронавірус. За останню добу було виявлено 95 заражених коронавірусом. Померли від COVID-19 вже 32 людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість хворих на коронавірус в Італії зросла до 92 тисяч. При цьому зафіксовано вже понад 10 тисяч смертей від захворювання на COVID-19. За останню добу в Італії від коронавірусу померли 889 людей.

Крім того, у Британії сьогодні кількість померлих від коронавірусу перевищила 1 тисячу. Впродовж доби у Сполученому Королівстві зафіксували 260 летальних випадків від COVID-19.