Коронавирус в Италии: жертвами болезни стали более 10 тысяч человек

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За последние сутки от COVID-19 умерли почти 900 человек

В субботу, 28 марта, количество летальных случаев от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным новостного агентства, за последние сутки в Италии от заболевания коронавирусом скончались 889 человек. Так, общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 10 023.

Кроме того, по состоянию на сейчас известно о 92 472 подтвержденных случая заражения коронавирусом. За последние сутки коронавирус обнаружили у 5 974 жителей Италии. Излечились от COVID-19 уже 12 384 человек, из них 1 434 - выписали из больницы сегодня.

Распространение коронавирус регионами Италии (corriere.it)

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии количество умерших от коронавируса превысило 1 тысячу. За последние сутки в Соединенном Королевстве зафиксировали 260 летальных случаев от заболевания COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что сегодня на Шри-Ланке зафиксировали первый летальный случай от коронавируса. От заболевания COVID-19 умер 60-летний мужчина, который имел ряд сопутствующих патологий. На Шри-Ланке коронавирусом заразились уже 110 человек.