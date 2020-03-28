ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Италии: жертвами болезни стали более 10 тысяч человек

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 20:14
Коронавирус в Италии: жертвами болезни стали более 10 тысяч человек
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

За последние сутки от COVID-19 умерли почти 900 человек

В субботу, 28 марта, количество летальных случаев от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным новостного агентства, за последние сутки в Италии от заболевания коронавирусом скончались 889 человек. Так, общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 10 023.

Кроме того, по состоянию на сейчас известно о 92 472 подтвержденных случая заражения коронавирусом. За последние сутки коронавирус обнаружили у 5 974 жителей Италии. Излечились от COVID-19 уже 12 384 человек, из них 1 434 - выписали из больницы сегодня.

Коронавирус в Италии: жертвами болезни стали более 10 тысяч человек

Распространение коронавирус регионами Италии (corriere.it)

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии количество умерших от коронавируса превысило 1 тысячу. За последние сутки в Соединенном Королевстве зафиксировали 260 летальных случаев от заболевания COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что сегодня на Шри-Ланке зафиксировали первый летальный случай от коронавируса. От заболевания COVID-19 умер 60-летний мужчина, который имел ряд сопутствующих патологий. На Шри-Ланке коронавирусом заразились уже 110 человек.

В Нью-Йорке более 4 тысяч сотрудников полиции болеют коронавирусом Россия закрывает границу из-за коронавируса
Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь