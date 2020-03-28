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В Британии количество смертей от COVID-19 превысило тысячу

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 17:52
В Британии количество смертей от COVID-19 превысило тысячу
Иллюстративное фото (flickr.com/tangosierraone)

За сутки зафиксировали более 200 смертей

В Британии сегодня, 28 марта, количество летальных случаев от коронавируса превысило 1 тысячу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что за последние сутки в Соединенном Королевстве было зафиксировано 260 смертей от заболевания коронавирусом. Это наибольшее количество умерших за сутки с начала вспышки коронавируса в Британии.

По состоянию на 28 марта количество умерших от коронавируса в Британии составляет 1 019. Вчера было известно о 759 летальных случаях.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Бирмингема создадут временный морг для размещения умерших от заболевания COVID-19. Временный морг сможет вместить в себя до 12 тысяч умерших от коронавируса.

Кроме того, вчера в Британии зафиксировали более 180 смертей от коронавируса. Было подтверждено более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что выставочный центр Лондона ExCel Centre превратят во временный госпиталь для больных на коронавирусом пациентов. Планируется, что вновь созданный госпиталь сможет разместить 4 тысячи больных COVID-19. Принимать первых пациентов госпиталь начнет уже в ближайшие дни.

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