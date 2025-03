У Гренландії скликають лідерів партій для "жорсткішої" реакції на зазіхання Трампа

"Я не згоден зі спробою американського президента вторгнутися в нашу країну. Оскільки це не можна ігнорувати, хоча я вважаю своїм обов'язком як прем'єр-міністра поважати результати виборів, я вирішив зустрітися з лідерами партій якнайшвидше", - йдеться в публікації в.о. глави уряду Гренландії.

Так Егеде відреагував на нові територіальні зазіхання Трампа щодо острова, який є автономною установчою країною в складі Королівства Данія. Йдеться про висловлювання американського президента щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 13 березня.

Тоді, відповідаючі на запитання журналістів, Трамп підтвердив намір анексувати Гренландію.

"Ну, я думаю, що це станеться. Раніше я про це особливо не думав, але зараз сиджу поруч із людиною, яка може зіграти в цьому важливу роль," - сказав він, звертаючись до Рютте, та додав, що це "потрібно для міжнародної безпеки, адже багато гравців курсують уздовж узбережжя" Гренландії.

Крім того, президент Штатів також висміяв позицію Данії щодо Гренландії та її владу над островом.

Реагуючі на такі висловлювання стосовно острова, Егеде зазначив, що Гренландія має більш рішуче "обмежити зневажливу поведінку Трампа".

"Ми, гренландці, не дурні, і зневажливу поведінку Трампа слід обмежити суворіше, ніж ми разом робили в минулому. Тепер американський президент знову висунув ідею про нашу анексію. Я ніяк не можу цього прийняти", - розповів в.о. глави гренландського уряду.

Егеде зауважив, що він поважає результати місцевих виборів, за результатами яких змінюється влада на острові та новим прем'єр-міністром Гренландії, як очікується, стане Єнс-Фредерік Нільсен (лідером партії Demokraatit, яка здобула перемогу на парламентських виборах).

Проте додав, що "як державний службовець та голова парламенту Гренландії попросив державну службу якомога швидше викликати голів партій".

"Тому що цього разу ми повинні загострити наше неприйняття Трампа. Ви (Трамп, - ред.) не повинні продовжувати ставитися до нас зі зневагою. Досить", - наголосив він.

Крім того, ймовірний новий прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також відхилив територіальні зазіхання з боку американського президента.

"Заява Трампа зі США є недоречною і лише ще раз показує, що ми повинні бути разом у таких ситуаціях", - написав політик у своєму Facebook.

Додамо, глава Комітету з оборони парламенту Данії Расмус Ярлов також різко засудив нові висловлювання Трампа. Він звернув увагу у публікації в Twitter (X), що спроба анексії Гренландії може означати війну між двома державами НАТО.

"Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії, та ніколи не хоче бути американською", - наголосив Ярлов.

До свого посту в соцмережі він включив відео з висловлюваннями Трампа щодо Гренландії під час прес-конференції з генсеком НАТО Рютте.

We do not appreciate the Secr. Gen. of NATO joking with Trump about Greenland like this. It would mean war between two NATO countries. Greenland has just voted against immediate independence from Denmark and does not want to be American ever.pic.twitter.com/eh7enEHoA8