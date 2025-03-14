В Гренландии созывают лидеров партий для "более жесткой" реакции на посягательства Трампа

Исполняющий обязанности премьер-министра Гренландии Муте Эгеде резко осудил новые высказывания президента США Дональда Трампа, который не оставил намерения взять остров под контроль. Руководитель гренландского правительства инициировал срочный созыв лидеров политических партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Эгеде.

"Я не согласен с попыткой американского президента вторгнуться в нашу страну. Поскольку это нельзя игнорировать, хотя я считаю своим долгом как премьер-министра уважать результаты выборов, я решил встретиться с лидерами партий как можно быстрее", - говорится в публикации и.о. главы правительства Гренландии.

О каких высказываниях Трампа о Гренландии идет речь

Так Эгеде отреагировал на новые территориальные посягательства Трампа в отношении острова, который является автономной учредительной страной в составе Королевства Дания. Речь идет о высказываниях американского президента о Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 13 марта.

Тогда, отвечая на вопросы журналистов, Трамп подтвердил намерение аннексировать Гренландию.

"Ну, я думаю, что это произойдет. Раньше я об этом особо не думал, но сейчас сижу рядом с человеком, который может сыграть в этом важную роль", - сказал он, обращаясь к Рютте, и добавил, что это "нужно для международной безопасности, ведь многие игроки курсируют вдоль побережья" Гренландии.

Кроме того, президент Штатов также высмеял позицию Дании по Гренландии и ее власть над островом.

В Гренландии готовят ответ на территориальные посягательства Трампа, в Дании предупреждают о последствиях

Реагируя на такие высказывания относительно острова, Эгеде отметил, что Гренландия должна более решительно "ограничить пренебрежительное поведение Трампа".

"Мы, гренландцы, не глупцы, и пренебрежительное поведение Трампа следует ограничить строже, чем мы вместе делали в прошлом. Теперь американский президент снова выдвинул идею о нашей аннексии. Я никак не могу этого принять", - рассказал и.о. главы гренландского правительства.

Эгеде отметил, что он уважает результаты местных выборов, по результатам которых меняется власть на острове и новым премьер-министром Гренландии, как ожидается, станет Йенс-Фредерик Нильсен (лидер партии Demokraatit, которая одержала победу на парламентских выборах).

Однако добавил, что "как государственный служащий и председатель парламента Гренландии попросил государственную службу как можно скорее вызвать глав партий".

"Потому что на этот раз мы должны обострить наше неприятие Трампа. Вы (Трамп, - ред.) не должны продолжать относиться к нам с пренебрежением. Достаточно", - подчеркнул он.

Кроме того, вероятный новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также отклонил территориальные посягательства со стороны американского президента.

"Заявление Трампа из США неуместно и только еще раз показывает, что мы должны быть вместе в таких ситуациях", - написал политик в своем Facebook.

Нильсен добавил, что вчера были обнародованы результаты выборов, а "политические разногласия не должны начинаться на следующий день".

Добавим, глава Комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов также резко осудил новые высказывания Трампа. Он обратил внимание в публикации в Twitter (X), что попытка аннексии Гренландии может означать войну между двумя государствами НАТО.

"Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании, и никогда не хочет быть американской", - подчеркнул Ярлов.

К своему посту в соцсети он включил видео с высказываниями Трампа относительно Гренландии во время пресс-конференции с генсеком НАТО Рютте.

Мы не ценим Secr. Ген. НАТО шутит с Трампом о Гренландии вот так. Это означало бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет быть американской никогда.pic.twitter.com/eh7enEHoA8 - Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) March 13, 2025

Также РБК-Украина ранее писало, что лидер партии Demokraatit и вероятный новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг территориальные притязания Трампа в отношении острова. Он подчеркнул, что Гренландия стремится быть независимой.

Позиция Трампа по Гренландии

Напомним, Дональд Трамп еще во время первого президентского срока в США заявлял о желании купить Гренландию. После возвращения в Белый дом он вернулся к таким разговорам.

Кроме того, Трамп также не исключал, что может применить силу, чтобы убедить Данию (арктический остров является автономной частью этой страны).

Как подчеркивала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, остров не продается. При этом она признала "значительный интерес" США к этому острову.

Ранее сообщалось, что Фредериксен и Трамп провели разговор еще перед инаугурацией. Как писали западные СМИ, Трамп был "агрессивным и конфронтационным" по вопросу Гренландии.

Добавим, недавно во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что Штаты получат Гренландию "так или иначе".