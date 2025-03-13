Переможець виборів у Гренландії відповів на територіальні зазіхання Трампа
Ймовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відкинув територіальні зазіхання президента США Дональда Трампа щодо острова. Він заявив, що Гренландія прагне бути незалежною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нільсена, якого цитує The Hill.
Нільсен є лідером партії Demokraatit, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Гренландії. Він виступив проти Трампа, який неодноразово заявляв про бажання купити Гренландію.
"Ми не хочемо бути американцями. Ні, ми не хочемо бути данцями. Ми хочемо бути гренландцями, і ми хочемо мати власну незалежність у майбутньому. І ми хочемо самі будувати нашу власну країну", - сказав він в інтерв'ю Sky News.
Варто додати, що правоцентристська партія Demokraatit перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Гренландії. Партія підтримує незалежність Гренландії від Данії, але виступає за поступовий підхід до цього питання.
Суперечка щодо Гренландії
Президент США Дональд Трамп ще під час першого терміну у Білому дому заявляв про бажання купити Гренландію. Після повернення до Білого дому він відновив ці розмови.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголошувала, що острів не продається. Фредеріксен і Трамп провели розмову ще перед інавгурацією. За словами джерел видання, Трамп був "агресивним і конфронтаційним" щодо питання Гренландії.
Днями під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що США отримають Гренландію "так чи інакше".
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