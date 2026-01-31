У Гренландії підняли прапор США, - ЗМІ

У центрі уваги в Гренландії опинився інцидент, який викликав реакцію місцевих жителів і привернув увагу ЗМІ. Подія в столиці острова сталася на тлі зйомок іноземного медіапроєкту і завершилася офіційними вибаченнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Minval.Politika.
У столиці Гренландії Нууке невідомий чоловік спробував встановити прапор США, проте довести задумане до кінця йому не вдалося.
Як повідомляє данський телеканал TV2 з посиланням на дані місцевої поліції, втручання перехожих завадило підняттю прапора.
Очевидці зупинили чоловіка ще до того, як він встиг закріпити полотнище, після чого ситуація була врегульована без серйозних наслідків.
У правоохоронних органах підтвердили сам факт інциденту і зазначили, що дії чоловіка не переросли в порушення громадського порядку.
За інформацією поліції, втручання громадян зіграло ключову роль у запобіганні подальшого розвитку ситуації.
Повідомляється, що на місці не знадобилося застосування додаткових заходів.
Пізніше з'ясувалося, що учасником інциденту виявився німецький телеведучий і артист кабаре Максі Шафрот. Він працює в сатиричній програмі Extra 3, яка виходить на телеканалі Norddeutsche Rundfunk.
Представники телерадіокомпанії підтвердили, що в Нууці проходили зйомки сатиричного фільму, а спроба встановити прапор була частиною інсценованого епізоду.
Керівництво Norddeutsche Rundfunk офіційно визнало відповідальність за подію.
У компанії заявили, що один із членів знімальної групи інсценував спробу встановлення прапора США, не враховуючи можливу реакцію місцевих жителів.
У зв'язку з цим керівництво NDR принесло вибачення жителям Гренландії за ситуацію, що виникла під час зйомок.
Нагадуємо, що в Міністерстві закордонних справ з іронією відреагували на звернення Росії до ООН, у якому порушували питання так званого "самовизначення" тимчасово окупованого українського Донбасу за аналогією з Гренландією, вказавши на абсурдність таких зіставлень.
Зазначимо, що криза навколо Гренландії може розглядатися як можливий прецедент для реалізації схожих сценаріїв щодо України в майбутньому. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, наголосивши, що подібні ситуації здатні створити умови для спроб вилучення територій з подальшим юридичним визнанням таких рішень.