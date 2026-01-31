В Гренландии подняли флаг США, - СМИ

В центре внимания в Гренландии оказался инцидент, который вызвал реакцию местных жителей и привлек внимание СМИ. Происшествие в столице острова произошло на фоне съемок иностранного медиапроекта и завершилось официальными извинениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Minval.Politika.
В столице Гренландии Нууке неизвестный мужчина попытался установить флаг США, однако довести задуманное до конца ему не удалось.
Как сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на данные местной полиции, вмешательство прохожих помешало поднятию флага.
Очевидцы остановили мужчину еще до того, как он успел закрепить полотнище, после чего ситуация была урегулирована без серьезных последствий.
В правоохранительных органах подтвердили сам факт инцидента и отметили, что действия мужчины не переросли в нарушение общественного порядка.
По информации полиции, вмешательство граждан сыграло ключевую роль в предотвращении дальнейшего развития ситуации.
Сообщается, что на месте не потребовалось применение дополнительных мер.
Позднее выяснилось, что участником инцидента оказался немецкий телеведущий и артист кабаре Макси Шафрот. Он работает в сатирической программе Extra 3, которая выходит на телеканале Norddeutsche Rundfunk.
Представители телерадиокомпании подтвердили, что в Нууке проходили съемки сатирического фильма, а попытка установить флаг была частью инсценированного эпизода.
Руководство Norddeutsche Rundfunk официально признало ответственность за произошедшее.
В компании заявили, что один из членов съемочной группы инсценировал попытку водружения флага США, не учитывая возможную реакцию местных жителей.
В связи с этим руководство NDR принесло извинения жителям Гренландии за ситуацию, возникшую во время съемок.
Напоминаем, что в Министерстве иностранных дел с иронией отреагировали на обращение России в ООН, в котором поднимался вопрос так называемого "самоопределения" временно оккупированного украинского Донбасса по аналогии с Гренландией, указав на абсурдность подобных сопоставлений.
Отметим, что кризис вокруг Гренландии может рассматриваться как возможный прецедент для реализации похожих сценариев в отношении Украины в будущем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, подчеркнув, что подобные ситуации способны создать условия для попыток изъятия территорий с последующим юридическим признанием таких решений.