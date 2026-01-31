У Гренландії підняли прапор США, - ЗМІ

У центрі уваги в Гренландії опинився інцидент, який викликав реакцію місцевих жителів і привернув увагу ЗМІ. Подія в столиці острова сталася на тлі зйомок іноземного медіапроєкту і завершилася офіційними вибаченнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Minval.Politika.

У столиці Гренландії Нууке невідомий чоловік спробував встановити прапор США, проте довести задумане до кінця йому не вдалося.

Як повідомляє данський телеканал TV2 з посиланням на дані місцевої поліції, втручання перехожих завадило підняттю прапора.

Очевидці зупинили чоловіка ще до того, як він встиг закріпити полотнище, після чого ситуація була врегульована без серйозних наслідків.

Реакція поліції та обставини події

У правоохоронних органах підтвердили сам факт інциденту і зазначили, що дії чоловіка не переросли в порушення громадського порядку.

За інформацією поліції, втручання громадян зіграло ключову роль у запобіганні подальшого розвитку ситуації.

Повідомляється, що на місці не знадобилося застосування додаткових заходів.

Хто стояв за спробою встановлення прапора

Пізніше з'ясувалося, що учасником інциденту виявився німецький телеведучий і артист кабаре Максі Шафрот. Він працює в сатиричній програмі Extra 3, яка виходить на телеканалі Norddeutsche Rundfunk.

Представники телерадіокомпанії підтвердили, що в Нууці проходили зйомки сатиричного фільму, а спроба встановити прапор була частиною інсценованого епізоду.

Вибачення телекомпанії

Керівництво Norddeutsche Rundfunk офіційно визнало відповідальність за подію.

У компанії заявили, що один із членів знімальної групи інсценував спробу встановлення прапора США, не враховуючи можливу реакцію місцевих жителів.

У зв'язку з цим керівництво NDR принесло вибачення жителям Гренландії за ситуацію, що виникла під час зйомок.