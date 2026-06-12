Гречка та пальне: які чинники найбільше тиснуть на ціни в Україні

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Інфляція у травні сповільнилася до 8,2% у річному вимірі.

Ціни на сирі продукти зростали значно повільніше, ніж раніше.

Базова інфляція прискорилася до 7,9%.

Найбільше дорожчали послуги, пальне та окремі продукти харчування.

Фактична інфляція виявилася вищою за прогноз НБУ.

Інфляція сповільнилася, але перевищила прогноз НБУ

За даними Держстату, у травні 2026 року інфляція становила 8,2% у річному вимірі. У порівнянні з квітнем ціни зросли на 0,9%.

У Нацбанку зазначили, що як загальна, так і базова інфляція виявилися вищими за прогноз, оприлюднений в Інфляційному звіті за квітень. Основною причиною стало швидше, ніж очікувалося, подорожчання оброблених продуктів харчування та послуг.

Регулятор пояснює це зростанням витрат бізнесу на електроенергію, логістику, пальне та оплату праці.

Ціни на сирі продукти зростали повільніше

Річні темпи подорожчання сирих продуктів харчування сповільнилися до 4,6%.

Зокрема, повільніше дорожчали свинина та курятина завдяки збільшенню внутрішньої та імпортної пропозиції. Ціни на яйця навіть знизилися через розширення виробництва.

Також уповільнилося зростання цін на огірки, а яблука подешевшали через активні продажі залишків минулорічного врожаю.

Водночас гречка та пшоно продовжили стрімко дорожчати через обмежену пропозицію, високу собівартість виробництва та стабільний попит.

Оброблені продукти та послуги дорожчали швидше

Базова інфляція у травні прискорилася до 7,9%.

Ціни на оброблені продукти харчування зросли на 10,4% у річному вимірі. Найпомітніше дорожчали соняшникова олія, хліб, риба та морепродукти.

У НБУ пояснили, що на вартість олії вплинув дефіцит сировини та скорочення виробництва на окремих підприємствах. Хліб дорожчав через підвищення вартості сировини, упаковки та транспортування.

Водночас темпи зростання цін на ковбасні вироби сповільнилися завдяки стабілізації вартості м’яса.

Інфляція у сфері послуг прискорилася до 13,6%. Найбільше подорожчали транспортні послуги, технічне обслуговування автомобілів, курси водіння, а також послуги у сфері дозвілля та краси.

Пальне та транспорт продовжили дорожчати

Темпи зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилися до 10,2%.

Це пов’язано з подорожчанням проїзду в міському транспорті в низці обласних центрів, а також зі стабільно високими цінами на тютюнові вироби.

Інфляція пального становила 38,7% у річному вимірі. У Нацбанку пояснюють це насамперед ефектом низької бази порівняння.

При цьому в місячному вимірі бензин продовжив дорожчати, тоді як дизельне пальне та автогаз дещо подешевшали.

Що прогнозує Нацбанк

У НБУ зазначають, що загальна інфляція сповільнилася переважно завдяки сезонним чинникам. Водночас фундаментальний ціновий тиск залишається відчутним через високі витрати бізнесу на зарплати, енергоресурси та логістику.

Регулятор наголосив, що ці фактори враховуватимуться під час ухвалення наступних рішень щодо монетарної політики.