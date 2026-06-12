Гречка и топливо: какие факторы больше всего давят на цены в Украине

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Инфляция в мае замедлилась до 8,2% в годовом измерении.

Цены на сырые продукты росли значительно медленнее, чем раньше.

Базовая инфляция ускорилась до 7,9%.

Больше всего дорожали услуги, топливо и отдельные продукты питания.

Фактическая инфляция оказалась выше прогноза НБУ.

Инфляция замедлилась, но превысила прогноз НБУ

По данным Госстата, в мае 2026 года инфляция составила 8,2% в годовом измерении. По сравнению с апрелем цены выросли на 0,9%.

В Нацбанке отметили, что как общая, так и базовая инфляция оказались выше прогноза, обнародованного в Инфляционном отчете за апрель. Основной причиной стало более быстрое, чем ожидалось, подорожание обработанных продуктов питания и услуг.

Регулятор объясняет это ростом расходов бизнеса на электроэнергию, логистику, топливо и оплату труда.

Цены на сырые продукты росли медленнее

Годовые темпы подорожания сырых продуктов питания замедлились до 4,6%.

В частности, медленнее дорожали свинина и курятина благодаря увеличению внутреннего и импортного предложения. Цены на яйца даже снизились из-за расширения производства.

Также замедлился рост цен на огурцы, а яблоки подешевели из-за активных продаж остатков прошлогоднего урожая.

В то же время гречка и пшено продолжили стремительно дорожать из-за ограниченного предложения, высокой себестоимости производства и стабильного спроса.

Обработанные продукты и услуги дорожали быстрее

Базовая инфляция в мае ускорилась до 7,9%.

Цены на обработанные продукты питания выросли на 10,4% в годовом измерении. Заметнее всего дорожали подсолнечное масло, хлеб, рыба и морепродукты.

В НБУ объяснили, что на стоимость масла повлиял дефицит сырья и сокращение производства на отдельных предприятиях. Хлеб дорожал из-за повышения стоимости сырья, упаковки и транспортировки.

В то же время темпы роста цен на колбасные изделия замедлились благодаря стабилизации стоимости мяса.

Инфляция в сфере услуг ускорилась до 13,6%. Больше всего подорожали транспортные услуги, техническое обслуживание автомобилей, курсы вождения, а также услуги в сфере досуга и красоты.

Топливо и транспорт продолжили дорожать

Темпы роста административно регулируемых цен ускорились до 10,2%.

Это связано с подорожанием проезда в городском транспорте в ряде областных центров, а также со стабильно высокими ценами на табачные изделия.

Инфляция топлива составила 38,7% в годовом измерении. В Нацбанке объясняют это прежде всего эффектом низкой базы сравнения.

При этом в месячном измерении бензин продолжил дорожать, тогда как дизельное топливо и автогаз несколько подешевели.

Что прогнозирует Нацбанк

В НБУ отмечают, что общая инфляция замедлилась преимущественно благодаря сезонным факторам. В то же время фундаментальное ценовое давление остается ощутимым из-за высоких расходов бизнеса на зарплаты, энергоресурсы и логистику.

Регулятор отметил, что эти факторы будут учитываться при принятии следующих решений по монетарной политике.