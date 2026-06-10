Чому ціни в Україні все ще зростають: НБУ назвав головні причини

Інфляція в Україні почала сповільнюватися, але ціни на окремі продукти та послуги продовжують зростати. У НБУ пояснили, що саме штовхає їх угору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного банку України щодо рівня інфляції у травні 2026 року.

У НБУ пояснили, що ціни в Україні продовжують зростати насамперед через подорожчання електроенергії, пального, логістики та зарплат. Через це бізнес змушений закладати додаткові витрати у вартість товарів і послуг.

Попри це, загальна інфляція у травні почала сповільнюватися. За даними Держстату, у річному вимірі вона становила 8,2%, хоча цей показник виявився дещо вищим, ніж очікував Нацбанк.

Для покупців найбільш помітними стали зміни цін на продукти. Зокрема, повільніше дорожчали свинина та курятина, а яйця навіть подешевшали завдяки збільшенню пропозиції. Також знизилися ціни на яблука, а огірки росли в ціні не так швидко, як раніше.

Водночас гречка та пшоно продовжили дорожчати. У НБУ пояснюють це обмеженою пропозицією на ринку та високими витратами на переробку.

Серед продуктів, які найбільше додали в ціні, - соняшникова олія, хліб, риба та морепродукти. На їхню вартість вплинули дорожче пальне, логістика та сировина.

Що ще подорожчало?

Зростання цін торкнулося не лише магазинів. У травні українцям доводилося більше платити за деякі транспортні послуги, ремонт і обслуговування автомобілів, курси водіння, а також послуги у сфері краси та відпочинку.

У низці міст продовжив дорожчати й проїзд у громадському транспорті.

Окремо в Нацбанку звернули увагу на ціни на пальне. Бензин у травні продовжив дорожчати, хоча дизельне пальне та автогаз дещо подешевшали.

"Загальна інфляція очікувано сповільнилася під впливом сезонних чинників, однак фундаментальний ціновий тиск зберігався через подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергоресурси та логістику", - підсумували в НБУ.