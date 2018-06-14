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Греческая оппозиция инициирует вотум недоверия правительству из-за Македонии

НовостиПолитика    14.06.2018 - 17:00
Фото: греческий флаг (pixabay.com)
Фото: греческий флаг (pixabay.com)

Греческий парламент начнет рассматривать вотум недоверия в четверг вечером

Председатель греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Митсотакис заявил, что инициирует вотум недоверия правительству из-за соглашения о переименовании Македонии. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Последней каплей стала сделка со Скопье. Это плохая сделка с неприемлемымой национальной уступкой: впервые Греция признает македонские национальность и язык", - заявил оппозиционный лидер.

Так, ожидается, что греческий парламент начнет рассматривать вотум недоверия в четверг вечером и завершит в субботу.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Македонии протестуют против нового названия страны.

Также добавим, что президент Македонии Георге Иванов заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в "Республика Северная Македония".

Как известно, 12 июня 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что по результатам телефонного разговора с премьер-министром Македонии Зораном Заєвим власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония.

Македония договорилась с Грецией о переименовании страны Афины и Скопье близки к достижению соглашения относительно названия Македонии
Теги публикации: Македония, Греция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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