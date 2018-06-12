Македонія домовилася з Грецією про перейменування країни

Країна буде називатися Республіка Північна Македонія

Влада Македонії та Греції домовилися про зміну назви Республіка Македонія. Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас за результатами телефонної розмови з прем'єр-міністром Македонії Зораном Заевым, передає Nova.bg.

Документ на 20 сторінок про зміну назви колишньої югославської республіки буде підписаний, як тільки його затвердять уряди двох країн. Тоді питання буде вирішене остаточно.

Як уточнив Алексіс Ціпрас, Афіни ратифікують документ лише після того, як це зробить парламент Македонії. Після цього країна буде називатися Республіка Північна Македонія.

Спір між Грецією і Македонією розгорівся в 1991 році, коли Македонія проголосила незалежність, взявши собі назву Республіка Македонія. У той же час Греція заявила, що ця назва є узурпацією імені її історичної провінції - Македонія.

Через суперечку між двома країнами Македонія досі не мала права претендувати на вступ в ЄС, оскільки Греція блокувала будь-які переговори на цю тему.

Тепер досягнення згоди відкриває шлях до вступу Скоп'є в Євросоюз і НАТО.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Македонії Нікола Димитров після переговорів у Брюсселі заявляв, що переговори з Грецією щодо назви Колишньої югославської республіки Македонія на "завершальній стадії".