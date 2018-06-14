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Грецька опозиція ініціює вотум недовіри уряду через Македонію

НовиниПолітика    14.06.2018 - 17:00
Фото: грецький прапор (pixabay.com)
Фото: грецький прапор (pixabay.com)

Грецький парламент розпочне розглядати вотум недовіри у четвер ввечері

Голова грецької опозиційної партії "Нова демократія" Киріакос Мітсотакіс заявив, що ініціює вотум недовіри уряду через угоду про переіменування Македонії. Про це повідомляє Ekathimerini.

"Останньою краплею стала угода зі Скоп'є. Це погана угода з неприйнятною національною поступкою: вперше Греція визнає македонські національність та мову", - заявив опозиційний лідер.

Так, очікується, що грецький парламент розпочне розглядати вотум недовіри у четвер ввечері та завершить в суботу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що у Македонії протестують проти нової назви країни.

Також додамо, що президент Македонії Георге Іванов заявив, що не буде підписувати угоду з Грецією про перейменування Колишньої Югославської Республіки Македонія в "Республіка Північна Македонія".

Як відомо, 12 червня 2018 року прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що за результатами телефонної розмови з прем'єр-міністром Македонії Зораном Заєвим
влада Македонії та Греції домовилися про зміну назви Республіка Македонія.

Македонія домовилася з Грецією про перейменування країни Афіни і Скоп’є близькі до досягнення угоди щодо назви Македонії
Теги публікації: Македония, Греція  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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