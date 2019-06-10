"Гражданская позиция" представила список кандидатов

Фото: Анатолий Гриценко (РБК-Украина)

Анатолий Гриценко является лидером политической силы

"Гражданская позиция" опубликовала список кандидатов на выборы в Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в список партии политической силы попали:

Анатолий Гриценко , лидер политической силы;

, лидер политической силы; Дмитрий Добродомов , лидер партии "Народный контроль";

, лидер партии "Народный контроль"; Николай Томенко , лидер партии "Ридна краина";

, лидер партии "Ридна краина"; Николай Катеринчук , лидер Европейской партии Украины;

, лидер Европейской партии Украины; Марина Соловьева , адвокат и общественный деятель;

, адвокат и общественный деятель; Виктор Трепак , генерал;

, генерал; Александр Савченко , банкир и меценат;

, банкир и меценат; Егор Фирсов , нардеп;

, нардеп; Анатолий Забарило , секретарь Львовского горсовета;

, секретарь Львовского горсовета; Петр Ландяк , депутат Тернопольского горсовета;

, депутат Тернопольского горсовета; Николай Ладовский, депутат Заболотовского сельского совета.

Отметим, съезд прошел возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. По словам Гриценко, в списке будет только пять людей, которые были депутатами, еще двое были в правительстве.

Напомним, сегодня "Радикальная партия" также опубликовала список кандидатов на выборы. В список попали, нардеп Виктор Галасюк, нардеп Андрей Лозовой, заместитель главы Черновицкого облсовета Инга Маковецкая, нардеп Иван Савка.

Добавим, в список кандидатов "Батькивщины" попали Юлия Тимошенко как глава политсилы, нардеп Сергей Тарута, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, нардеп Сергей Соболев.

Отметим, данные опроса КМИС говорят о том, что если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получила бы партия Владимира Зеленского "Слуга народа" - 48,5%.