"Гражданская позиция" представила список кандидатов

Анатолий Гриценко является лидером политической силы
"Гражданская позиция" опубликовала список кандидатов на выборы в Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, в список партии политической силы попали:
Отметим, съезд прошел возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. По словам Гриценко, в списке будет только пять людей, которые были депутатами, еще двое были в правительстве.
Напомним, сегодня "Радикальная партия" также опубликовала список кандидатов на выборы. В список попали, нардеп Виктор Галасюк, нардеп Андрей Лозовой, заместитель главы Черновицкого облсовета Инга Маковецкая, нардеп Иван Савка.
Добавим, в список кандидатов "Батькивщины" попали Юлия Тимошенко как глава политсилы, нардеп Сергей Тарута, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, нардеп Сергей Соболев.
Отметим, данные опроса КМИС говорят о том, что если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получила бы партия Владимира Зеленского "Слуга народа" - 48,5%.