ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Гражданская позиция" представила список кандидатов

Новости » Выборы 2019    10.06.2019 - 14:34
"Гражданская позиция" представила список кандидатов
Фото: Анатолий Гриценко (РБК-Украина)

Анатолий Гриценко является лидером политической силы

"Гражданская позиция" опубликовала список кандидатов на выборы в Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим,  в список партии политической силы попали:

  • Анатолий Гриценко, лидер политической силы;
  • Дмитрий Добродомов, лидер партии "Народный контроль"; 
  • Николай Томенко, лидер партии "Ридна краина";
  • Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
  • Марина Соловьева, адвокат и общественный деятель;
  • Виктор Трепак, генерал;
  • Александр Савченко, банкир и меценат;
  • Егор Фирсов, нардеп;
  • Анатолий Забарило, секретарь Львовского горсовета;
  • Петр Ландяк, депутат Тернопольского горсовета;
  • Николай Ладовский, депутат Заболотовского сельского совета. 

Отметим, съезд прошел возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. По словам Гриценко, в списке будет только пять людей, которые были депутатами, еще двое были в правительстве.

Напомним, сегодня "Радикальная партия" также опубликовала список кандидатов на выборы. В список попали, нардеп Виктор Галасюк, нардеп Андрей Лозовой, заместитель главы Черновицкого облсовета Инга Маковецкая, нардеп Иван Савка.

Добавим, в список кандидатов "Батькивщины" попали  Юлия Тимошенко как глава политсилы, нардеп Сергей Тарута, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, нардеп Сергей Соболев.

Отметим, данные опроса КМИС говорят о том, что если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получила бы партия Владимира Зеленского "Слуга народа" - 48,5%.

Выборы в Раду: что изменилось за неделю Украинцы составили рейтинг кандидатов в премьеры после выборов
Новости Украины Порошенко Зеленский партиявыборы
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь