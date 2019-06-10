Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Соответствующий список политическая сила утвердила в понедельник

"Радикальная партия" представила список кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В список партии на досрочные пардаментские выборы попали:

Олег Ляшко , лидер политической силы;

, лидер политической силы; Виктор Галасюк , народный депутат;

, народный депутат; Андрей Лозовой , народный депутат;

, народный депутат; Инга Маковецкая , заместитель главы Черновицкого облсовета;

, заместитель главы Черновицкого облсовета; Иван Савка , нардеп из фракции "Народный фронт";

, нардеп из фракции "Народный фронт"; Олег Аверьянов , руководитель исполкома "Радикальной партии";

, руководитель исполкома "Радикальной партии"; Сергей Скуратовский , руководитель Киевской областной организации партии;

, руководитель Киевской областной организации партии; Дмитрий Линько, народный депутат;

народный депутат; Алена Кошелева , народный депутат;

, народный депутат; Виктор Вовк , народный депутат;

, народный депутат; Алексей Ленский ;

; Георгий Логвинский, народный депутат.

Соответствующий список кандидатов политическая сила утвердила на своем съезде.

Также сегодня партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко представила первую пятерку из списка кандидатов от политсилы на внеочередных выборах в Верховную раду. Кроме того, Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа".

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 9 июня, ВО "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов объявили о походе за общим списком на внеочередные парламентские выборы.

Отметим, сегодняшний опрос КМИС показывает, что если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получила бы партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Второе место у партии "Оппозиционная платформа - За життя".