Соответствующий список политическая сила утвердила в понедельник
"Радикальная партия" представила список кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В список партии на досрочные пардаментские выборы попали:
Соответствующий список кандидатов политическая сила утвердила на своем съезде.
Также сегодня партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко представила первую пятерку из списка кандидатов от политсилы на внеочередных выборах в Верховную раду. Кроме того, Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа".
РБК-Украина писало, что в воскресенье, 9 июня, ВО "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов объявили о походе за общим списком на внеочередные парламентские выборы.
Отметим, сегодняшний опрос КМИС показывает, что если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получила бы партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Второе место у партии "Оппозиционная платформа - За життя".