"Громадянська позиція" оприлюднила список кандидатів

Фото: Анатолій Гриценко (РБК-Україна)

Анатолій Гриценко є лідером політичної сили

"Громадянська позиція" опублікувала список кандидатів на вибори в Раду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в список партії політичної сили потрапили:

Анатолій Гриценко, лідер політичної сили;

Дмитро Добродомов, лідер партії "Народний контроль";

Микола Томенко, лідер партії "Рідна країна";

Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

Марина Соловйова, адвокат і громадський діяч;

Віктор Трепак, генерал;

Олександр Савченко, банкір та меценат;

Єгор Фірсов, нардеп

Зазначимо, з'їзд пройшов біля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За словами Гриценка, в списку буде тільки п'ять людей, які були депутатами, ще двоє були в уряді.

Нагадаємо, сьогодні "Радикальна партія" також опублікувала список кандидатів на вибори. У список потрапили, нардеп Віктор Галасюк, нардеп Андрій Лозовий, заступник голови Чернівецької облради Інга Маковецька, нардеп Іван Савка.

Додамо, у списку кандидатів "Батьківщини" потрапили Юлія Тимошенко як голова політсили, нардеп Сергій Тарута, екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко, нардеп Сергій Соболєв.

Зазначимо, дані опитування КМІС говорять про те, що якби дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то найбільше голосів отримала б партія Володимира Зеленського "Слуга народу" - 48,5%.