Партия “Гражданская позиция”: свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Партия "Гражданская позиция" (gp.org.ua)

Партию "Гражданская позиция" на выборах в Верховную раду возглавит Анатолий Гриценко

Политическая сила “Гражданская позиция” будет участвовать в парламентских выборах 2019, которые состоятся 21 июля. Последние новости, рейтинги партии и актуальные данные соцопросов - в материале РБК-Украина.

Рейтинг партии “Гражданская позиция” на выборах в Верховную раду 2019: опрос 16-21 мая

По данным опроса социологической группы “Рейтинг”, политическая партия “Гражданская позиция” на предстоящих выборах в парламент IX cозыва может получить 2,3% голосов (среди тех, кто намерен идти на выборы и определился за кого будет голосовать). Среди всех опрошенных уровень поддержки данной партии составляет 1,8%.

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Таким образом, в общем предвыборном рейтинге “Гражданская позиция” занимает 9 место. Полученных голосов, согласно данным опроса, может оказаться недостаточно для преодоления проходного барьера в парламент.

В южных областях за партию “Гражданская позиция” готовы голосовать 3% респондентов, на западе - 2%, в центральных и восточных областях политсила может получить 1% голосов на парламентских выборах.

История, лидер партии “Гражданская позиция”

В 2008 году Анатолий Гриценко (на тот момент народный депутат ВР) создал и возглавил общественную организацию “Гражданская позиция”.

В феврале 2010 года стало известно, что партия “Могутня Україна” (действовавшая с 2005-го) сменила название на “Гражданская позиция”, а спустя еще полгода ее лидером стал Гриценко.

Анатолий Степанович Гриценко работал на должности министра обороны Украины в 2005-2007гг. Трижды баллотировался на президентский пост как кандидат от партии “Гражданская позиция” (в 2010 набрал 1,2%, в 2014 - 5,4%, в 2019 - 6,91% голосов).

Анатолий Гриценко - лидер "Гражданской позиции" (фото: РБК-Украина)

В 2012 году в состав “Гражданской позиции” вошла “Украинская партия”, а ее глава Игорь Насалик стал заместителем председателя объединенной политсилы.

Перед выборами в Верховную раду в 2012 году “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко вместе с “Фронтом перемен”, “Народным рухом Украины”, “Народной самообороной” и др. вошли в “Объединенную оппозицию”, созданную на базе Всеукраинского объединения “Батькивщина”. В итоге, “Батькивщина” получила 25,54% голосов и прошла в парламент.

В 2013 году состоялся объединительный съезд “Батькивщины”, однако “Гражданская позиция” не присоединилась к партии. В феврале 2014 г. Гриценко вышел из фракции ВО “Батькивщина” в Раде.

Результат партии “Гражданская позиция” на парламентских выборах в 2014 году

На внеочередных выборах в Верховную раду VIII созыва, которые состоялись осенью 2014 года, партия "Гражданская позиция" принимала участие в союзе с фракцией "Демократический альянс".

По результатам голосования, политическая сила получила 489 523 голосов (3,1%), чего было недостаточно для прохождения в парламент.