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Гражданина Латвии судят за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков

Рига, Вторник 05 января 2021 14:50
Гражданина Латвии судят за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков
Фото: боевик (news.online)
Автор: Анастасия Рокитна

В суде Видземского предместья Риги сегодня начнется процесс по делу жителя города Мадони Ивара Келли. Он обвиняется в участии в боевых действиях на стороне боевиков "ДНР" на востоке Украины.

Об этом сообщает портал Delfi.

Его обвиняют в войне на Донбассе в период с февраля 2015 года по май 2016 года. Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов.

Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивара Келли или очень похожий на него мужчина на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

По данным портала, судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за рубежом. Если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.

Напомним, в Чехии очередной боевик так называемой "Донецкой народной республики" получил приговор за участие в боевых действиях против Украины.

До этого еще одному гражданину Чехии предъявили обвинение в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне России, за что ему грозит до 16 лет лишения свободы.

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