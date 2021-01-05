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Громадянина Латвії судять за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків

Рига, Вівторок 05 січня 2021 14:50
Громадянина Латвії судять за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків
Фото: бойовик (news.online)
Автор: Анастасия Рокитна

У суді Відземського передмістя Риги сьогодні почнеться процес у справі жителя міста Мадони Івара Келлі. Він звинувачується в участі в бойових діях на боці бойовиків "ДНР" на сході України.

Про це повідомляє портал Delfi.

Його звинувачують у війні на Донбасі в період з лютого 2015 року по травень 2016 року. Служба держбезпеки Латвії отримала достатньо доказів, що Келлі брав участь у збройному конфлікті на боці сепаратистів.

Серед доказів є також відео, де зображено Івара Келлі або дуже схожу на нього людину на параді 9 травня 2015 року в Донецьку.

За даними порталу, судовий процес може істотно затягнутися, оскільки багато свідків, що проходять по цій справі, перебувають за кордоном. Якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, у Чехії черговий бойовик так званої "Донецької народної республіки" отримав вирок за участь у бойових діях проти України.

До цього ще одному громадянину Чехії висунули звинувачення в участі в бойових діях на Донбасі на стороні Росії, за що йому загрожує до 16 років позбавлення волі.

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