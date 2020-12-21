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В Чехии боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы

Прага, Понедельник 21 декабря 2020 16:34
В Чехии боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы
Фото: чешский боевик "ДНР" получил 15 лет (news.online)
Автор: РБК-Украина

В Чехии очередной боевик так называемой "Донецкой народной республики" получил приговор за участие в боевых действиях против Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом заявил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей, передает местное издание novinky.cz.

По его словам, суд в городе Усти-над-Лабем дал 15 лет лишения свободы 45-летнему мужчине, обвиненному в терроризме. Согласно обвинению, он воевал на стороне так называемой "ДНР". Он также отметил, что осужденный даже получил "награду". Подсудимый был сначала командиром боевой машины, после чего возглавил танковую роту.

"Этот человек был приговорен к 15 годам тюремного заключения за террористический акт", - сказал Ибехей.

Также сообщается, что суд был заочным. Предполагается, что подсудимый до сих пор проживает на оккупированном Донбассе.

Напомним, до этого еще одному гражданину Чехии выдвинули обвинения в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне России, за что ему грозит до 16 лет лишения свободы.

Также в этом году в Чехии боевика "ДНР" из Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

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