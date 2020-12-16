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В Чехии еще одному боевику "ЛДНР" выдвинули обвинения. Грозит до 16 лет

Прага, Среда 16 декабря 2020 12:58
В Чехии еще одному боевику "ЛДНР" выдвинули обвинения. Грозит до 16 лет
Фото: еще одному боевику выдвинули обвинения в Чехии (news.online)
Автор: РБК-Украина

Еще одному гражданину Чехии выдвинули обвинения в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне России. Ему грозит до 16 лет лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По его словам, обвинение выдвинули 26-летнему Лукашу Н. из Карловых Вар. По данным следствия, он в 2015-2016 годах воевал на Донбассе против Украины. В частности, он выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также участвовал в боях. Во время боевых действий был ранен и несколько недель провел в больнице.

Прокуратура отмечает, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе систематически совершают преступления, которые соответствуют определению теракт.

"Именно за участие в террористической деятельности обвинение предлагает приговорить Лукаша Н. к 16 годам лишения свободы", - отметил Перебийнис.

Он также отметил, что в качестве доказательства вины чешского боевика в суд передали фото и видео с его мобильного телефона. На одном из видео он заявляет, что пришел воевать против "украинских фашистов".

Напомним, ранее в Чехии боевика "ДНР" из Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы. Прокуратуре не удалось доказать, что он принимал участие в боях.

Также сообщалось, что Россия использует на Донбассе наемников из более 30 стран.

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