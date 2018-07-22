Гражданин Марокко пытался нелегально пробраться в ЕС, скрываясь в автобусе

Новости Происшествия 22.07.2018 - 11:51
Фото: ГПСУ (с відкриих источников)
Фото: ГПСУ (с відкриих источников)

Правонарушитель выдавал себя за пассажира одного из автобусов международного сообщения

Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Чопского отряда сегодня ночью, 22 июля, обнаружили гражданина Марокко, который планировал тайком пробраться в страны Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в сообщении прес-службы Госпогранслужбы.

Как сообщают в ведомстве, мужчина выдавал себя за пассажира одного из автобусов международного сообщения, который следовал на выезд из Украины.

"Во время проверки паспортных документов охранниками границы, он резко оттолкнул инспектора и начал убегать. Мужчина планировал незаконно пересечь границу и, прячась за различными постройками, пробирался за пределы пункта пропуска. Дежурными силами он был задержан", - говорится в сообщении.

Гражданин Марокко пытался нелегально пробраться в ЕС, скрываясь в автобусеФото: место происшествия

Также отмечается, что документов при себе нарушитель не имел, однако назвался гражданином Марокко.

Правонарушителя доставили в пограничное подразделения для установления личности, обстоятельств правонарушения и проведения проверочных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники задержали на украинско-польской границе двух граждан, которые пытались нелегально пересечь государственную границу. Задержанными оказались граждане Турции, мужчины 1979 и 1988 годов рождения. Им будет запрещен въезд в Украину и возвращены в страны происхождения.

Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы на границе с Польшей задержали нелегалов из Ирака.

Отметим, как писало ранее РБК-Украина, что с начала проведения операции "Рубеж-2018", с 24 апреля текущего года, пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей.

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Теги:  Государственная пограничная служба,  нелегалы,  Марокко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС