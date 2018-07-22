Гражданин Марокко пытался нелегально пробраться в ЕС, скрываясь в автобусе

Правонарушитель выдавал себя за пассажира одного из автобусов международного сообщения

Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Чопского отряда сегодня ночью, 22 июля, обнаружили гражданина Марокко, который планировал тайком пробраться в страны Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в сообщении прес-службы Госпогранслужбы.

Как сообщают в ведомстве, мужчина выдавал себя за пассажира одного из автобусов международного сообщения, который следовал на выезд из Украины.

"Во время проверки паспортных документов охранниками границы, он резко оттолкнул инспектора и начал убегать. Мужчина планировал незаконно пересечь границу и, прячась за различными постройками, пробирался за пределы пункта пропуска. Дежурными силами он был задержан", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия

Также отмечается, что документов при себе нарушитель не имел, однако назвался гражданином Марокко.

Правонарушителя доставили в пограничное подразделения для установления личности, обстоятельств правонарушения и проведения проверочных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники задержали на украинско-польской границе двух граждан, которые пытались нелегально пересечь государственную границу. Задержанными оказались граждане Турции, мужчины 1979 и 1988 годов рождения. Им будет запрещен въезд в Украину и возвращены в страны происхождения.

Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы на границе с Польшей задержали нелегалов из Ирака.

Отметим, как писало ранее РБК-Украина, что с начала проведения операции "Рубеж-2018", с 24 апреля текущего года, пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей.