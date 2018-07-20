Держприкордонслужба 19 липня на кордоні з Польшею затримали нелегалів з Туреччини, Марокко та Лівану

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) відділу "Смільниця" вчора, 18 липня, затримали на українсько-польському кордоні двох громадян, які намагалися нелегально перетнути державний кордон. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Як повідомляється, затриманими виявились громадяни Туреччини, чоловіки 1979 та 1988 років народження. Затриманим буде заборонено в’їзд в Україну та повернуто до країни походження.

Окрім того, митники затримали ще двох нелегалів, які незаконно перебували у прикордонні. Двоє чоловіків, які назвались громадянами Марокко та Лівану, не мали з собою жодних документів.

Повідомляється, що іноземців буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду-виїзду".

Фото: нелегали на кордоні з Польшею

Нагадаємо, раніше співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Польшею затримали нелегалів з Іраку.

Також повідомлялося, що у Львівській області на кордоні з Польщею співробітники Державної прикордонної служби України затримали групу нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно потрапити в сусідню країну за межами пункту пропуску.

Зазначимо, з початку проведення операції "Кордон-2018", з 24 квітня поточного року, прикордонники затримали майже 1,6 тис. порушників.