На кордоні з Польшею затримали нелегалів з Іраку

Як повідомляється, було затримано трьох громадян Іраку без документів

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Мостиського загону завадили черговим спроб незаконного перетинання державного кордону України нелегальними мігрантами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляється, було затримано трьох громадян Іраку без документів.

Зазначається, що в Україну вони потрапили легально, однак мали намір продовжити подорож до Європи в незаконний спосіб.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали групу мігрантів, які готувалися до незаконного перетину кордону з Європейським союзом.

Також повідомлялося, що у Львівській області на кордоні з Польщею співробітники Державної прикордонної служби України затримали групу нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно потрапити в сусідню країну за межами пункту пропуску.

Зазначимо, з початку проведення операції "Кордон-2018", з 24 квітня поточного року, прикордонники затримали майже 1,6 тис. порушників.