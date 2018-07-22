Громадянин Марокко намагався нелегально пробратися в ЄС, переховуючись в автобусі

Правопорушник видавав себе за пасажира одного з автобусів міжнародного сполучення

Співробітники державної прикордонної служби України (ДПСУ) Чопського загону сьогодні вночі, 22 липня, виявили громадянина Марокко, який планував потай пробратися в країни Європейського союзу (ЄС). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як повідомляють у відомстві, чоловік видавав себе за пасажира одного з автобусів міжнародного сполучення, що слідував на виїзд з України.

"Під час перевірки паспортних документів охоронцями кордону, він різко відштовхнув інспектора та вдався до втечі. Чоловік планував незаконно перетнути кордон та, ховаючись за різними будівлями, пробирався за межі пункту пропуску. Черговими силами він був затриманий", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події

Також зазначається, що документів при собі порушник не мав, проте назвався громадянином Марокко.

Правопорушника було доставлено до прикордонного підрозділу для встановлення особи, обставин правопорушення та проведення перевірочних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники затримали на українсько-польському кордоні двох громадян, які намагалися нелегально перетнути державний кордон. Затриманими виявились громадяни Туреччини, чоловіки 1979 та 1988 років народження. Їм буде заборонено в’їзд в Україну та повернуто до країни походження.

Окрім того, співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Польшею затримали нелегалів з Іраку.

Зазначимо, як писало раніше РБК-Україна, з початку проведення операції "Кордон-2018", з 24 квітня поточного року, прикордонники затримали майже 1,6 тис. порушників.