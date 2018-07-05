С начала проведения операции "Граница-2018" задержаны почти 1,6 тыс. нарушителей, - ГПСУ

Пограничники также обнаружили более тысячи единиц оружия и боеприпасов

С начала проведения операции "Граница-2018", с 24 апреля текущего года, пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"С начала проведения операции "Граница-2018" задержаны почти 1,6 тысячи нарушителей государственной границы и пограничного режима, более 120 нелегалов и не пропущено в Украину около 800 потенциальных нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за указанный период пограничники обнаружили более тысячи единиц оружия и боеприпасов, почти 55 кг наркотиков. Кроме того, было выявлено контрабанду более 1 млн пачек сигарет и около 400 тыс. литров алкоголя.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники с начала года выявили почти 700 разыскиваемых Интерполом лиц.