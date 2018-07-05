Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

С начала проведения операции "Граница-2018" задержаны почти 1,6 тыс. нарушителей, - ГПСУ

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 22:39
Фото: пограничники (dpsu.gov.ua)
Фото: пограничники (dpsu.gov.ua)

Пограничники также обнаружили более тысячи единиц оружия и боеприпасов

С начала проведения операции "Граница-2018", с 24 апреля текущего года, пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"С начала проведения операции "Граница-2018" задержаны почти 1,6 тысячи нарушителей государственной границы и пограничного режима, более 120 нелегалов и не пропущено в Украину около 800 потенциальных нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за указанный период пограничники обнаружили более тысячи единиц оружия и боеприпасов, почти 55 кг наркотиков. Кроме того, было выявлено контрабанду более 1 млн пачек сигарет и около 400 тыс. литров алкоголя.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники с начала года выявили почти 700 разыскиваемых Интерполом лиц.

В Ужгороде пограничники задержали четырех нелегалов Австрия не будет заключать соглашение по беженцам с Германией в ущерб себе, - Курц
Теги публикации: Государственная пограничная служба, граница, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь