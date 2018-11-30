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Для граждан Украины, которые едут из России, никаких ограничений нет

Новости » Политика    30.11.2018 - 09:56
Для граждан Украины, которые едут из России, никаких ограничений нет
Фото: совещание относительно усиления обороноспособности страны (twitter.com/poroshenkо)

Граждан РФ будут пропускать в случае возникновения обстановки гуманитарного характера, например, на похороны

В связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Для граждан Украины никаких ограничений не существует, заявил на совещании с президентом председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для граждан Украины никаких ограничений не существует.

"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны, мы пропускаем", - заявил председатель пограничной службы.

Напомним, в связи с военным положением, Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

"В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - заявил председатель пограничной службы Цигикал.

Ранее Украина запретила въезд в Крыму для иностранцев. С четверга, 29 ноября, административную границу с оккупированным полуостровом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.

 

 

 

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