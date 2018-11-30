Для громадян України, які їдуть з Росії, ніяких обмежень не існує

Фото: нарада щодо посилення обороноздатності країни (twitter.com/poroshenkо)

Громадян РФ будуть пропускати у разі виникнення обстановки гуманітарного характеру, наприклад, на похорони

У зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років. Для громадян України ніяких обмежень не існує, заявив на нараді з президентом голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для громадян України ніяких обмежень не існує.

"У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, на похорони, ми пропускаємо", - заявив голова прикордонної служби.

Нагадаємо, у зв'язку з воєнним станом, Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством РФ у віці від 16 до 60 років.

"У пунктах пропуску здійснюється посилені заходи контролю. Насамперед, відносно громадян Російської Федерації. Не пропускаються громадяни РФ у віці від 16 до 60 років чоловічої статі", - заявив голова прикордонної служби Цигикал.

Раніше Україна заборонила в'їзд до Криму для іноземців. З четверга, 29 листопада, адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження діятимуть протягом дії воєнного стану.