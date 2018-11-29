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Україна заборонила в'їзд до Криму для іноземців

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 15:49
Україна заборонила в'їзд до Криму для іноземців
Фото: пункт пропуску "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

Відсьогодні до Криму можуть заїжджати тільки громадяни України

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) закрила в'їзд до Криму для всіх іноземних громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як зазначається, від четверга адмінкордон з Кримом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження будуть діяти протягом дії воєнного стану.

"Наші громадяни можуть безперешкодно перетинати державний кордон", - повідомили в прес-службі ДПСУ.

Водночас, прикордонники повідомили, що насамперед заборона стосується громадян Росії.

Нагадаємо, раніше на українських контрольних пунктах в'їзду-виїзду, розташованих на адміністративній межі між анексованим Кримом і материковою Україною, обмежили пропуск громадян РФ.

У понеділок, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного положення у 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Воєнний стан почне діяти з 09:00 ранку 28 листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вимагає повної концентрації дій правоохоронців у період воєнного стану.

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