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Гранти на власну справу. З'явився офіційний сайт програми "єРобота"

Фото: з'явився офіційний сайт програми "єРобота" (diia.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні запустили офіційний сайт програми "єРобота", де можна подати заявку та отримати від держави грант на власну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо, що влітку Кабмін запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу "єРобота". За цей час українці вже отримали гранти на суму понад 201,8 млн гривень.

Програма продовжується. Тепер українці можуть обрати напрям і подати заявку на отримання гранту на офіційному сайті.

Які гранти можна отримати?

  • Своя справа - програма мікрогрантів до 250 тисяч гривень
  • Новий рівень - програма грантів для переробних підприємств до 8 млн гривень
  • Свій сад - програма грантів до 400 тисяч гривень за гектар
  • Своя теплиця - програма грантів до 7 млн гривень за 2 гектари
  • ІТ-стартап (у стадії розробки) - гранти до 3,5 млн гривень
  • Старт в ІТ (у стадії розробки) - гранти на навчання у сфері ІТ

Як повідомлялося раніше, Мінцифра запустила освітній проєкт IT Generation для людей, які хочуть змінити професію та опанувати спеціальність в ІТ.

Окрім того, Мінцифри запускає бета-тестування програми доступного кредитування "єОселя".

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Міністерство цифрової трансформаціїДия