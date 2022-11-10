Гранты на собственное дело. Появился официальный сайт программы "єРобота"

В Украине запустили официальный сайт программы "єРобота", где можно подать заявку и получить от государства грант на собственное дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Напомним, что летом Кабмин запустил грантовую программу для малого и среднего бизнеса "єРобота". За это время украинцы уже получили гранты на сумму более 201,8 млн гривен.
Программа продолжаться. Теперь украинцы могут выбрать направление и подать заявку на получение гранта на официальном сайте.
Как сообщалось ранее, Минцифра запустила образовательный проект IT Generation для людей, желающих сменить профессию и овладеть специальностью в ІТ.
Кроме того, Минцифры запускает бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя".
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